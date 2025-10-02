Pentagon verlegt Truppen von Irak nach Syrien und fokussiert sich neu

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – gab ein hochrangiger Sicherheitsbeamter im US-Verteidigungsministerium am Mittwoch bekannt, dass die Vereinigten Staaten gemäß einer letztjährigen Vereinbarung mit der irakischen Regierung die Verantwortung für die Sicherheit des Landes vollständig an die Regierung in Bagdad übertragen haben.

Der ungenannte Beamte erklärte gegenüber der amerikanischen Zeitung "The Hill": «Die US-Streitkräfte haben damit begonnen, die Verantwortung für die Bekämpfung von Sicherheitsbedrohungen von ihren eigenen Kräften auf die offiziellen irakischen Streitkräfte zu übertragen».

Er fügte hinzu, dass diese Missionen den irakischen Streitkräften übertragen werden, die seit über einem Jahrzehnt unter militärischer Ausbildung der USA gestanden haben.

Dem Bericht der Zeitung zufolge hat sich der militärische Fokus der USA von der Sicherung des Irak auf die Stärkung der Präsenz in Syrien zur Bekämpfung terroristischer Bedrohungen verlagert. Ein Teil der Truppen, die aus dem Irak nach Erbil verlegt wurden, soll in Zukunft auch auf syrisches Gebiet entsandt werden.

Es ist anzumerken, dass das US-Verteidigungsministerium heute Morgen, Stunden vor dem Beginn der Schließung der Bundesregierung, in einer Erklärung seine Entscheidung zur Reduzierung der militärischen Präsenz im Irak bekannt gab und diesen Schritt als Teil einer "Übergangsphase" bezeichnete.