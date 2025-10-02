Beginn der Umsetzung des umfassenden strategischen Partnerschaftsabkommens zwischen Iran und Russland

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – gab das Außenministerium der Russischen Föderation am Donnerstag bekannt, dass das Abkommen über die umfassende strategische Partnerschaft zwischen der Russischen Föderation und der Islamischen Republik Iran, das am 27. Dey 1403 (Januar 2025) vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Massoud Pezeshkian, in Moskau unterzeichnet wurde, ab heute, dem 10. Mehr 1404 (2. Oktober 2025), offiziell in die Umsetzungsphase eingetreten ist.

Laut der Erklärung des russischen Außenministeriums gilt: „Dieses Abkommen ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der bilateralen Beziehungen zwischen Russland und Iran und hat das Niveau der Beziehungen zwischen den beiden Ländern auf eine neue Stufe der umfassenden strategischen Partnerschaft gehoben. Dieses Dokument legt die Schlüsselrichtlinien für die langfristige Zusammenarbeit in allen vorrangigen Bereichen fest.“

Auf der Grundlage dieses Abkommens werden die beiden Länder ihre Zusammenarbeit auf der internationalen Bühne verstärken und im Hinblick auf die Gestaltung einer multipolaren Weltordnung eine enge Koordination im Rahmen multilateraler Organisationen pflegen. Zudem sind gemeinsame Anstrengungen zur Stärkung der regionalen Stabilität und Sicherheit sowie zur Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen und Bedrohungen vorgesehen.

Abschließend heißt es in der Erklärung: Dieses Abkommen zeugt von der strategischen Entscheidung der obersten politischen Führer beider Länder, die freundschaftlichen und gutnachbarlichen Beziehungen zu vertiefen, was den grundlegenden Interessen der Völker Irans und Russlands entspricht.