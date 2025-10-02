Vorsitzender des Exekutivrats der Hisbollah: Der Widerstand wird keine Rückkehr des Libanon in die Ära der Schwäche zulassen

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – betonte Scheich Ali Daamoush, der Vorsitzende des Exekutivrats der Hisbollah, in seiner Rede bei einer Zeremonie, die von Frauendelegationen der Hisbollah im Sayyed al-Shuhada-Komplex im südlichen Vorort von Beirut (Dahieh) abgehalten wurde: «Der Widerstand wird seinen Weg mit Willen und Stärke fortsetzen, glaubt an den göttlichen Sieg und ist von der Richtigkeit seiner Entscheidungen überzeugt.»

Unter Hinweis auf die entscheidende Rolle des Widerstands bei der Verteidigung des Libanon betonte er: «Die Waffe des Widerstands ist ein integraler Bestandteil der Erhaltung der Existenz des Landes und wird unter keinen Umständen übergeben werden.»

Daamoush warnte auch vor den gemeinsamen Bemühungen von Amerika und dem zionistischen Regime, die libanesische Armee in ein Instrument zur Bekämpfung des Widerstands zu verwandeln, und forderte die Vereitelung dieser Pläne.

Er erklärte, dass der Widerstand trotz großer Opfer weiterhin wiederhergestellt, gestärkt und seine Bereitschaft erhöht werde, und betonte, dass die Ermordung von Kommandeuren nicht nur den Willen des Widerstands nicht schwächen werde, sondern auch die Entschlossenheit und Standhaftigkeit seiner Anhänger stärken werde.