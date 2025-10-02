Hisbollah: Unsere Entwaffnung ist die Entwaffnung unserer Seele

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Ahl al-Bayt (Friede sei mit ihnen) – ABNA – sagte Hassan Ezzedine Ali, Mitglied der Fraktion „Loyalität zum Widerstand“ im Libanon, bei einer Zeremonie in der Stadt Tyrus: „Amerika will heute die Welt beherrschen und die Menschen zwingen, eine dieser beiden Optionen zu wählen: entweder Krieg oder Kapitulation und die Plünderung ihrer Ressourcen, daher wendet es die Logik der Gewalt an.“

Er fügte hinzu: „Angesichts der Szenen, die wir heute in Palästina und Gaza sehen, stehen wir vor dem Gesetz des Dschungels, hinter dem Amerika und das zionistische Regime stehen. Deshalb können wir dem Feind nicht nachgeben oder die weiße Flagge hissen.“

Das Mitglied der Fraktion „Loyalität zum Widerstand“ fuhr fort: „Unsere Entwaffnung ist die Entwaffnung unserer Seele, und die Seele kann nur von Demjenigen entwaffnet werden, Der sie erschaffen hat, nämlich Gott der Allmächtige. Wir werden nicht die Flagge der Kapitulation hissen und werden nicht zulassen, dass dieses Land, das mit dem Blut der Märtyrer bewässert wurde, zu einem US-Protektorat wird oder sich in eine israelische Siedlung verwandelt.“

Ezzedine betonte: „Diejenigen, die schlecht über die Hisbollah reden, haben die Zerstückelung des Libanon und die Verhinderung seines Fortschritts zum Ziel.“

Er nannte als Prioritäten der Hisbollah die Beendigung der israelischen Aggression gegen den Libanon, die Freilassung der libanesischen Gefangenen, den Abzug des zionistischen Feindes aus den besetzten Gebieten des Landes und den Beginn des Wiederaufbaus.