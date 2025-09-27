Sprecher von Nujaba: Der irakische Widerstand hat dem zionistischen Regime den Schlaf geraubt

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf das Informationsbüro der irakischen Nujaba-Bewegung sagte Hussein al-Musawi, Medienvertreter von Nujaba, als Reaktion auf die Drohungen Netanjahus: Der Premierminister des zionistischen Regimes versucht, vor der Realität der Niederlage und Isolation zu fliehen. Nujaba verfügt über zahlreiche Optionen und warnt, dass das zionistische Regime die Stärke des Widerstands bereits an sensiblen Positionen erfahren hat.

Er fügte hinzu: Netanjahu behauptet einerseits, «wir hätten die Waffen des Widerstands im Irak zerstört», und andererseits droht er dem irakischen Widerstand mit den Konsequenzen eines Angriffs auf dieses Regime! Wenn du im Irak erfolgreich gewesen wärst, warum hast du Angst vor Angriffen auf dein Regime?! Es scheint, dass die Waffe des irakischen Widerstands Israel den Schlaf geraubt hat.