Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Anadolu, erklärte das russische Verteidigungsministerium: „Die ukrainische Armee hat einen Drohnenangriff auf russisches Territorium durchgeführt; 114 ukrainische Drohnen wurden in der Nacht von russischen Luftverteidigungssystemen in verschiedenen Regionen abgeschossen.“

Wjatscheslaw Gladkow, der Gouverneur der russischen Region Belgorod, gab auf Telegram bekannt, dass zwei Menschen in der Stadt Belgorod infolge des Drohnenangriffs verletzt wurden.

Roman Sinjagowski, der Gouverneur der Region Krasnodar, erklärte ebenfalls, dass einige Gebäude in der Region infolge des Drohnenangriffs beschädigt wurden.

Sergei Aksjonow, der Chef der Krim, hatte gestern bekannt gegeben, dass bei einem Drohnenangriff der ukrainischen Armee auf die Krim drei Menschen getötet und 16 weitere verletzt wurden.