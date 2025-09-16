Besuch eines russischen Sicherheitsbeamten im Irak

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Russia Today ist der Sekretär des russischen Sicherheitsrats, Sergej Schoigu, zu einem Arbeitsbesuch in Bagdad, der Hauptstadt des Irak, eingetroffen, um sich mit den politischen und militärischen Beamten des Landes zu treffen.

Das Sekretariat des russischen Sicherheitsrats gab bekannt, dass bei diesen Treffen die Unterstützung Moskaus für die Stärkung und den Ausbau der Sicherheitszusammenarbeit mit dem Irak hervorgehoben werden soll. Es sollen auch Möglichkeiten zur Ausweitung der bilateralen Beziehungen zwischen dem Irak und Russland sowie regionale Fragen erörtert werden.