Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur TASS sagte Alexey Likhachev, Generaldirektor von Rosatom, heute, am Montag, dass die Generalkonferenz dieser Institution in diesem Jahr „sehr politisch“ geworden sei.

Der Generaldirektor von Rosatom fuhr fort: „Die Ereignisse im Nahen Osten (Westasien) ließen praktisch keinem der Redner die Möglichkeit, seine Ansichten über die Angriffe (die illegale und unrechtmäßige US-Invasion im Iran) und das iranische Atomprogramm zu bewerten und auszudrücken.“

Alexey Likhachev fügte in Bezug auf das iranische Atomprogramm hinzu: „Die Lösung von Fragen im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm ist nur auf diplomatischem Wege möglich.“ Er fügte hinzu, dass Moskau das Abkommen vom 9. September zwischen dem Iran und der Internationalen Atomenergie-Organisation über die Wiederherstellung der Sicherungsmaßnahmen der Agentur begrüße. Der russische Beamte stellte fest: „Dies ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie die schwierigsten Aufgaben durch Dialog gelöst werden können. Russland ist bereit, auf jede erdenkliche Weise an der Suche nach Verhandlungslösungen auf der Grundlage des Völkerrechts und in Übereinstimmung mit Artikel 4 des NVV teilzunehmen.“