Neue US-Sanktionen gegen die Ansar-Allah-Bewegung im Jemen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al Jazeera, hat das US-Finanzministerium eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt: „Wir haben neue Sanktionen gegen Einzelpersonen und Organisationen verhängt, die mit den Houthi (der Ansar-Allah-Bewegung im Jemen) in Verbindung stehen.“

Die Erklärung besagt: „Die Sanktionen gegen die Houthi richten sich gegen 32 Einzelpersonen und Organisationen sowie 4 Schiffe in der bisher größten Maßnahme gegen sie.“

Das US-Finanzministerium behauptete: „Die ins Visier genommenen Netzwerke sind Teil der Operationen zur Geldbeschaffung und Bereitstellung von Waffen für die Houthi.“

Die Medien berichteten auch, dass die USA mehrere chinesische Unternehmen unter dem Vorwurf der „Weitergabe von militärischer Ausrüstung und Vorräten an die Houthi“ sanktioniert haben.