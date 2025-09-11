Lawrow: Der Angriff auf Katar darf sich nicht wiederholen; Moskau ist unzufrieden mit diesem Angriff

Laut der Nachrichtenagentur ABNA, unter Berufung auf Al Jazeera, sagte der russische Außenminister Sergei Lawrow auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Generalsekretär des Golf-Kooperationsrates, Jassem Al-Budaiwi, in Sotschi: „Das Volumen des Handelsaustauschs mit den Ländern des Kooperationsrates hat 20 Milliarden Dollar erreicht, und wir werden uns bemühen, die Preisstabilität auf dem Öl- und Gasmarkt zu unterstützen.“

Lawrow fügte auf der Pressekonferenz hinzu: „Wir sind unzufrieden mit der neuen Spannungseskalation Israels und dem Angriff auf Katar und haben betont, dass ein solcher Angriff nicht wiederholt werden darf. Wir betrachten Katar als einen der außergewöhnlichen Vermittler zwischen Israel und der Hamas, und der Angriff Israels auf Katar hat keine Logik.“

In Bezug auf die Entwicklungen in der Region erklärte er: „Wir betonen diplomatische Lösungen für die Situation in Syrien, Sudan und Jemen.“

Der russische Außenminister ging auch auf den Krieg in der Ukraine ein und sagte: „Die Vereinigten Staaten versuchen, die Grundursachen der ukrainischen Krise zu untersuchen und zu lösen, während Europa die Ukraine in die NATO ziehen will.“