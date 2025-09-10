Grossi: Wir haben ein technisches Dokument mit dem Iran erzielt

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera beruft, äußerte sich Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, zum Iran.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation sagte über das Abkommen mit dem Iran: „Es ist ermutigend zu sehen, dass der Iran bereit ist, im Atomwaffensperrvertrag zu bleiben.“

Er fügte hinzu: „Der Iran hat seine Bedenken geäußert, und es ist unsere Pflicht als internationale Organisation, Wege und Mittel zu finden, um diese zu behandeln.“

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation stellte klar: „Wir haben ein technisches Dokument mit dem Iran erzielt, das die Benachrichtigungen über Inspektionen und deren Durchführung betrifft.“