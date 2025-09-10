  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Europa

Grossi: Wir haben ein technisches Dokument mit dem Iran erzielt

10 September 2025 - 21:00
News ID: 1725727
Source: ABNA
Grossi: Wir haben ein technisches Dokument mit dem Iran erzielt

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation gab bekannt: „Wir haben ein technisches Dokument mit dem Iran erzielt, das die Benachrichtigungen über Inspektionen und deren Durchführung betrifft.“

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf Al Jazeera beruft, äußerte sich Rafael Grossi, der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation, zum Iran.

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation sagte über das Abkommen mit dem Iran: „Es ist ermutigend zu sehen, dass der Iran bereit ist, im Atomwaffensperrvertrag zu bleiben.“

Er fügte hinzu: „Der Iran hat seine Bedenken geäußert, und es ist unsere Pflicht als internationale Organisation, Wege und Mittel zu finden, um diese zu behandeln.“

Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation stellte klar: „Wir haben ein technisches Dokument mit dem Iran erzielt, das die Benachrichtigungen über Inspektionen und deren Durchführung betrifft.“

Your Comment

You are replying to: .
captcha