Trump: Venezuela ist ein sehr schlechtes Land!

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Reuters unterstützte US-Präsident Donald Trump heute, am Mittwoch, bei einem Treffen mit dem polnischen Präsidenten im Weißen Haus den gestrigen Angriff seines Landes auf ein venezolanisches Boot unter dem Vorwand, dass sich Drogen darauf befänden.

Der US-Präsident behauptete diesbezüglich: „Dieses Boot transportierte eine große Menge Drogen! Es war auf dem Weg in unser Land, um viele Menschen zu töten. Venezuela schickt Millionen von Menschen in unser Land. Einige von ihnen sind schlechte Leute.“

Trump behauptete: „Venezuela hat seine Gefängnisse geleert und schickt die Insassen in unser Land! Ich habe sehr hart gearbeitet, um die Dummheit der Biden-Regierung zu korrigieren ... Venezuela war ein sehr schlechter Akteur!“

Unterdessen behauptete Donald Trump Stunden zuvor in seinem sozialen Netzwerk Truth Social: „Die US-Streitkräfte haben auf meinen Befehl einen entscheidenden Angriff auf identifizierte Elemente der Drogen-Terrorgruppe ‚Tren de Aragua‘ (TDA) im Zuständigkeitsbereich des Southern Command (SOUTHCOM) durchgeführt.

Der US-Präsident behauptete, dass „Tren de Aragua“ eine anerkannte ausländische terroristische Gruppe sei, die unter der Kontrolle des venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro operiere, und behauptete: „Diese Organisation ist verantwortlich für Massenmorde, Drogenhandel, Menschenhandel, gewalttätige und terroristische Handlungen in den gesamten Vereinigten Staaten und der westlichen Hemisphäre. Infolge dieses Angriffs wurden 11 Terroristen getötet und kein amerikanischer Soldat wurde verletzt.“