Studentenstreik in den besetzten Gebieten: Die Stimme der jungen Generation gegen den Gaza-Krieg

Laut dem israelischen Fernsehsender Channel 13 blockierten Dutzende israelische Studenten am Sonntag die Ayalon-Autobahn in Richtung Norden nahe der Rokach-Kreuzung in Tel Aviv. Sie forderten die israelischen Behörden auf, ein Abkommen zur Beendigung des Gaza-Kriegs und zur Freilassung israelischer Gefangener zu unterzeichnen. Laut ParsToday zündeten die Studierenden ihre Schulbänke auf der Straße an und kündigten an, ihren Streik fortzusetzen, Schulen zu schließen und den Schulbeginn zu verhindern, bis der Krieg endet und die israelischen Gefangenen freigelassen sind.

Die protestierenden Schüler sagten: „Wir sind nicht bereit, unser Schuljahr in einer Situation zu beginnen, in der die Regierung Netanjahus dem Leben der Gefangenen in Gaza gleichgültig gegenübersteht und sogar die Fortsetzung der Verhandlungen über eine Einigung mit der Hamas verhindert hat.“

Ihrer Ansicht nach ist die Regierung Netanjahus dem Militär gegenüber nicht verpflichtet, was das Misstrauen der Israelis gegenüber der politischen Struktur verstärkt hat.

Als sich die Protestwelle ausbreitete, kündigten die Familien israelischer Gefangener an, in den nächsten Stunden vor dem Sitzungssaal des Kabinetts in HaKirya in Tel Aviv zu demonstrieren, um zu fordern, dass das vorgeschlagene Abkommen auf die Tagesordnung des Kabinetts gesetzt wird.

Sie sagten: „Das Kabinett hat sich auf einen ziellosen und endlosen Krieg und die Tötung von Soldaten verlegt, entgegen dem Willen der Israelis, die auf einem Ende des Krieges und der Rückkehr der Gefangenen bestehen.“

Sie riefen auch andere Zionisten dazu auf, auf die Straße zu gehen, um gegen Netanjahus Politik zu protestieren und ihre Positionen zu unterstreichen.