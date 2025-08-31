Diplomatie oder Arroganz? – US-Vertreter missachtet selbst elementarste Regeln des menschlichen Umgangs

Am vergangenen Dienstag reiste eine Delegation des US-Kongresses unter Leitung von Thomas Barrack, dem Gesandten Washingtons, nach Beirut. Ziel des Besuchs war es, im Sinne der Forderungen des israelischen Regimes Druck auf die libanesische Regierung auszuüben – insbesondere im Hinblick auf die Entwaffnung der Hisbollah. Die Gespräche fanden separat mit den drei höchsten Amtsträgern des Libanon statt. Der Besuch war jedoch nicht nur politisch aufgeladen, sondern beinhaltete auch eine offene Beleidigung, die nach Einschätzung vieler politischer Beobachter symptomatisch für das verzerrte Bild westlicher Diplomatie ist.

Thomas Barrack erschien im Baabda-Palast, um – wie Kritiker sagen – zu provozieren. Vor Journalisten, die ihn interviewen wollten, sagte er: „Sobald die Situation chaotisch und animalisch wird, sind wir weg.“

Die libanesische Hisbollah verurteilte die Beleidigung der US-Delegation, insbesondere durch Barrack, scharf und erklärte, dass die Logik der Einschüchterung und Überheblichkeit der USA gegenüber libanesischen Journalisten keineswegs überraschend sei. Die Bewegung forderte die libanesischen Behörden auf, den US-Botschafter umgehend einzubestellen und eine offizielle Rüge auszusprechen.

Wie die Nachrichtenagentur Mehr berichtet, versuchte Barrack in einer virtuellen Gesprächsrunde, sein unangebrachtes Verhalten zu rechtfertigen: „Ich habe das Wort ‚animalisch‘ nicht in böser oder beleidigender Absicht verwendet. Ich meinte: Können wir ruhig bleiben und ein wenig Geduld haben? Wir sollten zivilisiert sein!“

Er fügte hinzu: „Mein Verhalten war unangemessen, während die Medien ihrer Aufgabe nachkamen. Ich weiß besser als jeder andere, wie kompliziert und schwierig die Lage ist. Gelegenheiten für Journalisten, direkt mit Entscheidungsträgern zu sprechen, sind selten. Sie dachten, diese Person sei ich. Ich hätte mit mehr Geduld reagieren müssen.“

Auch die libanesische Presse verurteilte das unzivilisierte und anmaßende Verhalten des US-Vertreters und stellte die Frage: „Würde sich ein US-Verantwortlicher in Washington jemals erlauben, mit Journalisten so zu sprechen, wie Barrack es in Beirut getan hat?“

Die libanesische Journalistin Paula Yacoubian erklärte: „Diese Beleidigungen mindern nicht den Rang der libanesischen Medien, sondern entlarven den Verfall des westlichen diplomatischen Images und den Bruch mit den grundlegendsten Regeln des Respekts und der diplomatischen Kommunikation.“

Ihre Kollegin Enass Karime sagte: „Tom Barrack, der US-Vertreter, hat vom höchsten offiziellen Podium des Libanon aus libanesischen Journalisten Nachhilfe in Zivilisation erteilt und gedroht, den Saal zu verlassen, falls sich die Atmosphäre in ‚tierisches Chaos‘ verwandle. Sehen Sie, wie der US-Gesandte inmitten des beschämenden Schweigens der libanesischen Behörden unsere Journalisten beleidigt hat.“

An die Adresse der libanesischen Verantwortlichen gerichtet, sagte sie weiter: „Sind Sie so weit in die Selbstaufgabe gegangen, dass Sie gegenüber den beleidigenden und erniedrigenden Handlungen der USA gegen Sie und Ihre Mitbürger schweigen? Entweder zwingen Sie Tom Barrack zu einer offiziellen Entschuldigung, oder diese Situation bleibt ein weiterer Beweis für den Zusammenbruch Ihrer Parolen und die Bloßstellung Ihrer Unterwürfigkeit.“