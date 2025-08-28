Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA, der sich auf den katarischen Sender Al Jazeera bezieht, betonte Michail Uljanow, der Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien: „Iran hat, selbst nachdem seine friedlichen Nuklearanlagen angegriffen wurden, bewiesen, dass es ein verantwortungsbewusster und engagierter Partner der Internationalen Atomenergie-Organisation ist.“