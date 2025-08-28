Uljanow: Iran ist weiterhin ein engagierter Partner der IAEO

Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA, der sich auf den katarischen Sender Al Jazeera bezieht, betonte Michail Uljanow, der Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien: „Iran hat, selbst nachdem seine friedlichen Nuklearanlagen angegriffen wurden, bewiesen, dass es ein verantwortungsbewusster und engagierter Partner der Internationalen Atomenergie-Organisation ist.“
28 August 2025 - 09:21
News ID: 1721294
Source: ABNA
Der Vertreter Russlands erklärte, dass der Iran ein engagierter Partner der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) bleibe.
