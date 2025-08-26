Laut der Nachrichtenagentur ABNA hat die schottische Polizei „Paul Laverty“, den Drehbuchautor des Films „Ich, Daniel Blake“ unter der Regie von Ken Loach, festgenommen, weil er ein T-Shirt mit dem Slogan „Genozid in Palästina; es ist Zeit zu handeln“ trug. Dieser Slogan bezieht sich auf die verbotene Gruppe „Palestine Action“, die kürzlich von der britischen Regierung als terroristische Organisation eingestuft wurde.

Die Festnahme von Laverty erfolgte während einer Demonstration in Edinburgh, der Hauptstadt Schottlands, die gegen die britische Unterstützung für Israel organisiert worden war. Der offizielle Account von Ken Loach im sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) bestätigte diese Nachricht und gab bekannt, dass Laverty auf der Polizeistation St. Leonards festgehalten wird.

Ein Sprecher der schottischen Polizei erklärte in einer Stellungnahme: „Nach einer Protestversammlung vor der Polizeistation St. Leonards wurde ein 68-jähriger Mann gemäß dem Terrorismusgesetz von 2000 wegen der Unterstützung einer verbotenen Organisation festgenommen.“

Die Gruppe „Palestine Action“ wurde im vergangenen Monat vom britischen Parlament verboten, nachdem sie Angriffe auf Militärbasen und Einrichtungen im Zusammenhang mit der Lieferung von Waffen nach Israel verübt hatte. Nach dem Terrorismusgesetz kann die Unterstützung oder die Aufforderung zur Unterstützung dieser Gruppe mit bis zu 14 Jahren Gefängnis geahndet werden.

Es ist erwähnenswert, dass der Film „Ich, Daniel Blake“ (englischer Titel: I, Daniel Blake) unter der Regie von Ken Loach die Goldene Palme bei den Filmfestspielen von Cannes 2016 gewonnen hat.