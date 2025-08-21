Herausforderungen der Entwaffnung der Hisbollah: Wie „Scheich Naim Qassem“ das Gleichgewicht störte?

Laut der Nachrichtenagentur Abna berichtete die libanesische Zeitung „Al-Akhbar“ in einem Artikel über den diplomatischen Verkehr in Beirut nach dem Besuch von Ali Larijani, dem Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, im Libanon und der Anwesenheit der amerikanischen Gesandten Thomas Barak und Morgan Ortagus in diesem Land und schrieb, dass der saudische Gesandte Yezid bin Farhan ebenfalls nach Beirut reisen werde.

Der Bericht fügt hinzu, dass Washington die „Druckdiplomatie“ an der libanesischen Front fortgesetzt habe und seine Vertreter die libanesischen Beamten aufgefordert hätten, die notwendigen Schritte zur Entwaffnung des Widerstands zu vollenden. Obwohl dieser Besuch scheinbar zur Ermutigung der libanesischen Beamten stattfand, versuchte die amerikanische Delegation im Grunde, die Haltung des Libanon zu bewerten, insbesondere nach dem Besuch von Ali Larijani in Beirut.

Der Besuch von Barak und Ortagus war kurz und sie reisten unmittelbar nach den Treffen in die besetzten Gebiete ab. Tariq Mitri, der stellvertretende Premierminister des Libanon, sagte dem katarischen Sender „Al-Arabi“, dass der Libanon sich nicht an das amerikanische Dokument gebunden fühle, wenn Israel sich nicht daran halte.

Folgen der Rede des Hisbollah-Generalsekretärs

Informierte Quellen bewerteten die jüngste Rede von Scheich Naim Qassem, dem Generalsekretär der Hisbollah, als seine wichtigste und schärfste Rede seit Kriegsende und sagten, dass diese Äußerungen deutliche Auswirkungen im Libanon hatten und die libanesischen Beamten in ihrer Entscheidung zweifelten. Dies führte dazu, dass der Inhalt der Rede von Scheich Naim Qassem auch in den Treffen von Barak mit den drei libanesischen Präsidenten und dem Armeekommandanten Rudolf Heikal zur Sprache kam. Informierte Quellen enthüllten, dass der libanesische Präsident Joseph Aoun in seinem Treffen mit Barak und Ortagus drei grundlegende Punkte ansprach:

Erstens: Aoun betonte, dass der Libanon den ersten notwendigen Schritt unternommen habe und beschlossen habe, die Bewaffnung in einem bestimmten Zeitrahmen zu begrenzen, und dass die libanesische Armee für die Ausarbeitung des Umsetzungsmechanismus für die Entscheidung der Regierung verantwortlich sei. Daher müsse Amerika die Zustimmung von Damaskus und Tel Aviv zum Inhalt des Abkommens einholen, da der Libanon ohne gegenseitige Schritte nicht zur Umsetzungsphase übergehen könne.

Zweitens: Aoun betonte die Notwendigkeit der Unterstützung der libanesischen Armee und sagte, dass die Armee nicht über die notwendigen Fähigkeiten und Mittel verfüge und diese Mission nicht allein erfüllen könne. Er sagte, dass die libanesische Armee auf Unterstützung warte.

Drittens: Aoun forderte die Schaffung der notwendigen Infrastruktur, um ein Projekt zur finanziellen und wirtschaftlichen Unterstützung des Libanon zu starten.

Der libanesische Premierminister Nawaf Salam betonte bei seinem Treffen mit Barak die Notwendigkeit, dass die amerikanische Seite ihre Verpflichtungen erfüllt, indem sie Druck auf Israel ausübt, die feindseligen Handlungen einzustellen, sich aus den besetzten Gebieten zurückzuziehen und die Gefangenen freizulassen. Er betonte auch die Priorität der Unterstützung und Stärkung der Fähigkeiten der libanesischen Streitkräfte in finanzieller und materieller Hinsicht, damit sie die erforderlichen Missionen erfüllen können.

Laut einer informierten offiziellen Quelle dachten Aoun und Salam, dass die Hisbollah angesichts des Entwaffnungsbeschlusses schweigen und insbesondere angesichts der jüngsten israelischen Drohungen zum Rückzug und zu Zugeständnissen gezwungen sein würde, aber die Haltung des Hisbollah-Generalsekretärs zur Verteidigung der Waffen des Widerstands übertraf ihre Erwartungen. Auf der anderen Seite lehnt das zionistische Regime in seinen politischen Positionen in den letzten Wochen jede Verpflichtung gegenüber dem Libanon ab und setzt seine Aggressionen gegen den Libanon auf operativer Ebene fort.

Barak hatte nichts Neues zu sagen

Die Quelle der Zeitung „Al-Akhbar“ wies darauf hin, dass „Barak bei diesem Besuch nichts Neues zu sagen hatte“ und fügte hinzu, dass Nabih Berri darauf bestehe, dass sich Israel aus den besetzten Gebieten zurückzieht und die feindseligen Handlungen stoppt, bevor über eine Entwaffnung diskutiert wird. Berri wiederholte, was er einen Tag vor dem Treffen mit Barak dem Sender „Al-Arabiya“ gesagt hatte, und sagte ihm mit einem Vorwurf: „Bei Ihrem letzten Besuch in Beirut wurde eine Einigung erzielt, warum haben Sie sich nicht daran gehalten, damit die Dinge so weit kommen?“

Berri fragte den amerikanischen Gesandten auch nach Israels Verpflichtung zum Waffenstillstandsabkommen und dem Rückzug aus den libanesischen Gebieten an die international anerkannten Grenzen und betonte, dass dies eine Voraussetzung für die Stabilität im Libanon und eine Gelegenheit sei, den Wiederaufbau zu beginnen, um die Bewohner des Südens in ihre Wohngebiete zurückzubringen und die Komponenten zur Unterstützung der libanesischen Armee bereitzustellen.