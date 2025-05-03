Ansarullah Jemen: Trump wird keine sichere Reise in die Region haben

Laut der Nachrichtenagentur Abna sagte Hizam al-Assad, Mitglied des politischen Büros von Ansarullah im Jemen: Die fortgesetzte Belagerung des Gazastreifens, der Hunger seiner Bevölkerung und die Tötung von Menschen und Kindern durch die Politik des Hungers werden die Sicherheit der Reise von US-Präsident Donald Trump in die Region nicht gewährleisten.

Er fügte hinzu: Die Folgen der erstickenden israelisch-amerikanischen Belagerung gegen den Gazastreifen haben ein äußerst ernstes und gefährliches Niveau erreicht, und während die Hungersnot mit beispielloser Geschwindigkeit eskaliert, sind die grundlegendsten Lebensbedürfnisse in dieser Region verschwunden.

Al-Assad sagte: Es ist beschämend, dass die Welt weiterhin Zeuge des Hungers der Kinder in Gaza ist; ebenso ist die Haltung einiger arabischer Länder und Völker, die direkt oder indirekt an dieser Belagerung beteiligt sind, bedauerlich, während Landkorridore für die Besatzer geöffnet wurden, um Lastwagen mit Lebensmitteln und Waffen, die zur Tötung unseres Volkes in Gaza verwendet werden, durchzulassen.

Das Mitglied des politischen Büros von Ansarullah im Jemen betonte: Die Haltung von Ansarullah zu Gaza ist entschlossen und unerschütterlich. Wir werden nicht still bleiben, und unsere militärischen Operationen werden nicht eingestellt, solange die Aggression anhält und die Belagerung unserem Volk in Gaza auferlegt wird.

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