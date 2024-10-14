Akzeptanz iranischer Smartboards durch Bildungszentren in den Ländern der Region

Smartboard ist eine Art intelligentes Board, das mithilfe digitaler Technologie erstellt wird. Dieses Board ermöglicht es dem Benutzer, mithilfe von Sensoren, Software und drahtlosem Netzwerk Informationen auf dem Board digital anzuzeigen.



Geschäftsführer des iranischen Unternehmens „Danesh Avaran“, Reza Jafar Tabatabai, bezeichnete das Smartboard „PARS“ als neues Lehrmittel für die Durchführung intelligenter Kurse und erklärte: Dieses intelligente Smartboard verfügt über leistungsstarke Software und verschiedene Lehrmittel, darunter virtuelle Labore für Chemie und Physik sowie ein Werkzeug zum Zeichnen mathematischer Diagramme.

Laut Tabatabai ist dieses Produkt auf die positive Resonanz der Länder der Region gestoßen.

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