Ansarullah: Saudi-Arabien hat es mit dem Frieden nicht ernst gemeint

Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet , „Die fortgesetzte Schließung des Flughafens von Sanaa und die Weigerung, Flüge zuzulassen, die im Rahmen des Waffenstillstands vereinbart wurden, und die Behinderung von Schiffen, den Hafen von al-Hudaydah zu erreichen, beweist den eklatanten Trotz und die mangelnde Ernsthaftigkeit der Koalition der Aggressoren in Bezug auf den Frieden“, twitterte Ansarullah-Sprecher Mohammed Abdul-Salam am Sonntag.

Der Linienflug, der erste seit sechs Jahren, sollte Passagiere, die medizinische Versorgung benötigen in die jordanische Hauptstadt Amman bringen.

Stunden vor dem Flug sagte die nationale Fluggesellschaft Yemenia jedoch auf ihrer Facebook-Seite, dass „sie noch keine Betriebsgenehmigungen erhalten hat“ und drückte den Reisenden „tiefes Bedauern aus, dass sie den lang erwarteten Flug nicht durchführen dürfen“.

Die Vereinten Nationen haben den Waffenstillstand Anfang des Monats ausgehandelt. Das Abkommen sollte für eine Entspannung im Krieg sorgen, den die saudische Koalition 2015 gegen den Jemen begonnen hat.

Die Offensive, die versucht hat, die ehemaligen, mit Riad verbündeten Verantwortlichen wieder an die Macht zu bringen, hat Hunderttausende Jemeniten getötet und den gesamten Jemen zum Schauplatz der schlimmsten humanitären Krise der Welt gemacht.

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