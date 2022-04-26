Ansarullah: Saudi-Arabien hat es mit dem Frieden nicht ernst gemeint

Die jemenitische Volkswiderstandsbewegung Ansarullah hat die von Saudi-Arabien geführte Koalition wegen ihrer fortgesetzten Blockade des Flughafens Sanaa in der jemenitischen Hauptstadt unter Verstoß gegen ein kürzlich vereinbartes Waffenstillstandsabkommen verurteilt.
Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet , „Die fortgesetzte Schließung des Flughafens von Sanaa und die Weigerung, Flüge zuzulassen, die im Rahmen des Waffenstillstands vereinbart wurden, und die Behinderung von Schiffen, den Hafen von al-Hudaydah zu erreichen, beweist den eklatanten Trotz und die mangelnde Ernsthaftigkeit der Koalition der Aggressoren in Bezug auf den Frieden“, twitterte Ansarullah-Sprecher Mohammed Abdul-Salam am Sonntag.