  1. Home
  2. Perkhidmatan
  3. Westasien & Nahost

Ansarullah: Saudi-Arabien hat es mit dem Frieden nicht ernst gemeint

26 April 2022 - 12:17
News ID: 1251952
Ansarullah: Saudi-Arabien hat es mit dem Frieden nicht ernst gemeint

Die jemenitische Volkswiderstandsbewegung Ansarullah hat die von Saudi-Arabien geführte Koalition wegen ihrer fortgesetzten Blockade des Flughafens Sanaa in der jemenitischen Hauptstadt unter Verstoß gegen ein kürzlich vereinbartes Waffenstillstandsabkommen verurteilt.

Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet , „Die fortgesetzte Schließung des Flughafens von Sanaa und die Weigerung, Flüge zuzulassen, die im Rahmen des Waffenstillstands vereinbart wurden, und die Behinderung von Schiffen, den Hafen von al-Hudaydah zu erreichen, beweist den eklatanten Trotz und die mangelnde Ernsthaftigkeit der Koalition der Aggressoren in Bezug auf den Frieden“, twitterte Ansarullah-Sprecher Mohammed Abdul-Salam am Sonntag.

342/