Taliban warnen USA

Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet, Die Taliban haben am Dienstag in einer Erklärung auf ihre Verantwortung für den Schutz Afghanistans hingewiesen sowie die USA an ihre Verpflichtungen aus dem Doha-Abkommen erinnert.

Weiter schrieben die Taliban in ihrer Erklärung: "Die USA haben kürzlich gegen alle internationalen Gesetze und ihre Verpflichtungen gegenüber den Taliban im Rahmen des Doha-Abkommens verstoßen, und der afghanische Luftraum wird durch US-Drohnen verletzt. Diese Verstöße müssen korrigiert und verhindert werden. Wir fordern alle Länder, insbesondere die USA auf, sich an ihre Verpflichtungen und die internationalen Gesetze zu halten, damit ihnen keine negativen Konsequenzen drohen."

Die Taliban äußerten sich jedoch nicht bezüglich der negativen Folgen.

Bei einem Angriff der US-Militärs auf ein Wohnhaus in Kabul wurden im August 10 Zivilisten getötet, darunter 7 Kinder.

In diesem Monat bestätigte CENTCOM-Commander McKenzie den Angriff, und sagte es sei ein Irrtum gewesen, wofür er sich entschuldigte.

Die USA haben Afghanistan Ende August 2021 nach 20 -jähriger militärischer Besatzung gedemütigt verlassen.

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