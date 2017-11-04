Wie die Ahlulbayt Nachrichtenagentur ABNA berichtet,hat der iranische Präsident Hujjat al Islam Dr. Hassan Rouhani sich am Samstag mit den Kommandeuren der iranische Armee getroffen und gesagt: Die Iranische Regierung und die ganze Islamische Republik Iran sind der iranischen Armee dankbar und wir setzten damit fort, die Armee des Landes zu unterstützen.

Er sagte weiter: wie der verstorbene Gründer der Islamischen Republik Iran Imam Khomeini behaupteten, das Land braucht militärische Unabhängigkeit und die iranische Armee hat in den letzten vier Jahrzehnten seit der Gründung der islamischen Republik beweist, dass das Land über diese militärische Unabhängigkeit verfügt.

Das Volk ist immer der iranischen Armee also dankbar, so Hassan Rouhani.