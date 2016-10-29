Irak über 11000 Personen verlassen die Provinz Ninive

Alsumaria News vom Donnerstag zufolge siedelten die Einheiten dieses Ministeriums an vergangenen Tagen Tausend 940 Obdachlose in den Lagern von Erbil und der Provinz Dahuk.

Wie die UNO in einer Erklärung mitteilte, haben die Menschen seit Beginn der Operationen in Mosul ihre Häuser fluchtartig verlassen. All diese Menschen sind aufgezählt worden und brauchen humanitäre Hilfe.

Die Operationen zur Befreiung von Mosul haben am Montagmorgen den 17 Oktober begonnen.

Irakische Kräfte befreiten in dieser Zeit über 80 Dörfer, Siedlungen und Regionen. Dabei wurden mehr als 1000 IS-Terroristen getötet.

Es besteht die Möglichkeit, dass die Operation zur Befreiung von Mosul trotz der Zusammenarbeit von rund 30000 Regierungskräften, sunnitischen und Peschmerga-Kräften Wochen- oder monatelang andauert.

4 – bis 8000 IS Terrormilizen sollen in Mosul stationiert sein.