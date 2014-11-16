Der Iran habe volle Transparenz bei seinen friedlichen Atomaktivitäten zugesichert. Deshalb sollten parallel zur umfassenden Zusammenarbeit zwischen Iran und der IAEA die illegalen und repressiven Sanktionen aufgehoben werden, so Schamkhani weiter
Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates der Islamischen Republik Iran, Ali Schamkhani, sagte heute, Iran werde keine über den Atomwaffensperrvertrag (NPT) hinausgehende Verpflichtung eingehen.
Der Iran habe volle Transparenz bei seinen friedlichen Atomaktivitäten zugesichert. Deshalb sollten parallel zur umfassenden Zusammenarbeit zwischen Iran und der IAEA die illegalen und repressiven Sanktionen aufgehoben werden, so Schamkhani weiter