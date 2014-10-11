Irans Außenhandel um 22 % gestiegen

Valiollah Afkhami-Rad, der Direktor dieser Organisation, sagte, dass die Außenhandelsbilanz bis März 2015 voraussichtlich umgerechnet 110 Milliarden US-Dollar überschreiten wird. Die zahlreichen Besuche ausländischer Handelsdelegationen spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Unter den Nicht-Öl-Exportgütern stehen Mineralien und Industrieprodukte an der Spitze. Deren Hauptabnehmerländer sind China, Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Auch der Export von Gas-Kondensaten hat in den vergangenen Monaten mit einem Wert von mehr als 6 Milliarden Dollar um 85 % zugenommen. Der Export petrochemischer Produkte konnte auf 8,5 Millionen Tonnen im Wert von 6,72 Milliarden Dollar gesteigert werden.

Der Export von Nicht-Öl-Handelsgütern nahm damit ungeachtet der gegen den Iran verhängten Sanktionen in bemerkenswerter Weise zu, und die Statistik berechtigt hinsichtlich der Entwicklung des iranischen Außenhandels zu weiteren Hoffnungen. Die Regierung Rohani hat darüber hinaus bereits mit ihrer Amtsübernahme wirtschaftliche und politische Maßnahmen zur Steigerung des Nicht-Öl-Exports eingeleitet.