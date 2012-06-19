Auflösung des Parlaments von Kuwait

Neben diesem Urteil erkannte das Oberste Verfassungsgericht das vorherige Parlament als legitim an und hob hervor, die ehemaligen Abgeordneten sollten das neue Parlament bilden. Die jetzigen Abgeordneten von Kuwait wurden im Februar 2012 gewählt und ihre Mehrheit sind Islamanhänger. Der Emir von Kuwait hatte in den letzten Tagen versucht, durch eine 1-monatige Aussetzung der Befugnisse des Parlamentes die Spannungen zwischen der Regierung und dem Parlament zu mildern.