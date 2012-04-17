150 Schülerinnen vergiftet

Jemand habe etwas in das Trinkwasser der Schule im nordafghanischen Distrikt Rustak gemischt, sagte ein Sprecher der Bildungsbehörde der Provinz Tachar laut APA am Dienstag. Er beschuldigte "diejenigen, die gegen Bildung für Mädchen sind", das Trinkwasser vergiftet zu haben. Einige Schülerinnen schweben den Angaben zufolge noch in Lebensgefahr.Die Taliban sind grundsätzlich gegen den Schulbesuch von Mädchen. In der Vergangenheit hatten sie in Afghanistan Mädchen den Besuch von Schulen verboten. Ein Taliban-Kommandeur in der Region bestritt jedoch, dass die Taliban etwas mit der Trinkwasservergiftung zu tun habe.