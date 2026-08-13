Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf den Sender Al Jazeera berichtet, räumte ein Beamter des US-Außenministeriums in einem Gespräch mit dem Nachrichtenportal Axios ein, dass die dauerhafte Präsenz Israels im südlichen Libanon den Verpflichtungen dieses Regimes im Rahmen der Rahmenvereinbarung (mit der Regierung in Beirut) widerspricht.

Dieser namentlich nicht genannte US-Beamte betonte, dass Washington erwarte, dass alle Parteien die von ihnen unterzeichnete Rahmenvereinbarung einhalten und gemäß deren Bestimmungen handeln.

Er fügte hinzu, dass die dauerhafte Präsenz Israels im südlichen Libanon der langfristigen Sicherheit beider Seiten zuwiderlaufe und den Frieden und die Sicherheit des Libanon und (des Regimes) Israels langfristig gefährden könne.

Auf der anderen Seite erklärte das US-Außenministerium in einem separaten Gespräch mit Al Jazeera, dass jede dauerhafte Präsenz Israels im südlichen Libanon mit den Verpflichtungen aus der Rahmenvereinbarung unvereinbar sei.

Washington behauptete, ohne die militärische Präsenz der Armee des israelischen Regimes auf libanesischem Boden zu verurteilen, dass die USA die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon voll und ganz unterstützen.