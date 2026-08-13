Dank der Hamas an die Äußerungen von Generalmajor Rezaei über die Notwendigkeit der Beendigung der Kriege in Gaza und im Libanon

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Shihab berichtet, dankte «Basem Naim», Mitglied des politischen Büros der Hamas-Bewegung, Mohsen Rezaei, Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, für seine Äußerungen über die Notwendigkeit der Beendigung der Kriege in der gesamten Region, einschließlich des Libanon und Gazas.

Naim sagte, dass die islamische Widerstandsbewegung Hamas die Äußerungen des Sekretärs des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran über die Notwendigkeit der Beendigung der Kriege in der gesamten Region, einschließlich des Libanon und Gazas, würdige.

Er fügte hinzu: Die Beendigung dieser Kriege sei das übergeordnete Wohl für die Region, ihre Völker und die Zukunft ihrer Bewohner, und die Fortsetzung dieser Kriege diene nur den Plänen des zionistischen Regimes; Plänen, die auf Zersplitterung, Destabilisierung und der Erschöpfung der regionalen Potenziale basierten.