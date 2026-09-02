Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, betonte der libanesische Experte für strategische Angelegenheiten, Muhammad Hazima, dass die US-Aggressionen gegen Zivilisten die Tiefe der Krise zeigen, mit der dieses Land konfrontiert ist. Wir erleben eine Serie von Rücktritten in Amerika, einschliesslich des Rücktritts des Armeeministers des Landes.

Er fügte hinzu: Der Abschuss der US-Drohne MQ-9 durch den Iran zeigt die Überlegenheit dieses Landes im Bereich der Luftverteidigung. Die USA versuchen mit medialer Propaganda den Eindruck zu erwecken, dass der iranische Antwortschlag keine militärischen Ziele getroffen habe.

Hazima stellte klar: Amerika hat einen Punkt erreicht, an dem es keinen Ausweg aus dem Krieg gegen den Iran mehr hat. Dem Iran ist es ebenfalls gelungen, diesen Krieg in einen zermürbenden Konflikt zu verwandeln, der im Widerspruch zur offensiven Doktrin der USA und des Westens steht, die auf schnelle Operationen und Luftüberlegenheit setzt. Die Ergebnisse dieses Krieges werden nicht an der militärischen Stärke gemessen, sondern an der Wirkung, die beide Seiten entfalten.

Er sagte: Der Iran beeinflusst heute die Weltwirtschaft und verfügt über Einflusshebel von Westasien bis zum Mittelmeer und weiss, wie er diese einsetzen kann.