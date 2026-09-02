Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte «Scott Bessent», der US-Finanzminister, dass der Iran keine Kontrolle über die Strasse von Hormus habe und dass Amerika diese Wasserstrasse beherrsche.

In Fortsetzung dieser haltlosen Behauptung, dass der Iran sich in einem Zustand der «Panik» befinde, erklärte er, dass Teheran unter wirtschaftlichem Druck zu militärischen Aktionen getrieben worden sei.

Dieser amerikanische Beamte behauptete auch mit Blick auf das Scheitern der Absichtserklärung zwischen den beiden Seiten, dass der Iran nicht bereit gewesen sei, eine Einigung zu erzielen, und wir werden sehen, wann Teheran die nötige Bereitschaft zeigen werde.

Der US-Finanzminister erklärte weiter, dass Washington die Politik der «wirtschaftlichen Erdrosselung» des Iran fortsetzen werde, und behauptete, dass der Sanktionsdruck iranische Beamte und Streitkräfte mit wirtschaftlichen Problemen und Verzögerungen bei der Gehaltszahlung konfrontiert habe.

Der US-Finanzminister drohte gemäss der ständigen Politik Amerikas, Unruhen und Chaos in anderen Ländern zu schüren, mit dem Einsatz dieses Instruments gegen den Iran und erklärte: «Der Iran hat mehrere Optionen vor sich, eine davon ist, dass Teheran an den Verhandlungstisch zurückkehrt.»

In Fortsetzung seiner Behauptungen fügte er hinzu: «Was im Iran geschieht, ist lediglich eine Frage der Zeit.»