Nagdi im Interview mit Al-Mayadeen: Der Feind wird bei einem Angriff einen hohen Preis zahlen

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, erklärte Brigadegeneral Mohammad Reza Nagdi, Oberster Berater des Oberbefehlshabers der Iranischen Revolutionsgarden, in einem Interview mit Al-Mayadeen: Wenn die Amerikaner beabsichtigen, eine vernünftige Entscheidung im Sinne ihrer eigenen Interessen zu treffen, werden sie nie einen weiteren Krieg mit Teheran beginnen. Die meisten iranischen Offiziellen neigen zur Offensivdoktrin und bevorzugen diese, da sie operativ sehr nützlich ist.

Die Priorität des Irans ist die Abschreckung

Er fügte hinzu: Der Stopp des Krieges erfolgte aufgrund der Unfähigkeit Amerikas und der erlittenen enormen Schäden. Unsere Priorität ist weder Krieg noch Verhandlung, sondern das Erreichen der Abschreckung. Wir waren uns des Sieges sicher, aber wir hatten nicht erwartet, dass dieser Sieg so leicht zu erringen sein würde. Selbst wenn sie eine Betonmauer um den Iran errichten und Wächter davor stellen würden, würde unser Land mit voller Kraft Widerstand leisten.

General Nagdi stellte klar: Das Markenzeichen des Irans in diesem Krieg war unsere im Inland hergestellte Bewaffnung. Alle Anlagen wurden an sichersten Orten wiederaufgebaut und funktionieren mit modernsten Technologien. Der Iran hat Hunderte von Städten und Industrieanlagen und kann seine Produkte auf verschiedene Weise verstecken – sowohl über als auch unter der Erde.

Zusammenbruch der Flugabwehrsysteme des Feindes

Er erklärte: Die Flugabwehrsysteme des Feindes sind aufgrund der massiven Welle iranischer Drohnen und Raketen zusammengebrochen. Sie haben sogar ihre alten Waffen eingesetzt, um diese Angriffe abzuwehren. Die amerikanische Armee ist ein hohles Gebilde, ein Papiertiger, und ihre derzeitigen Fähigkeiten sind schwächer, als sie vorgibt. Die amerikanischen Flugzeugträger und Kampfjets sind nicht so bedeutend, wie sie angepriesen werden, denn die Welt hat gesehen, dass die Flugzeugträger tausend Kilometer von der Straße von Hormus entfernt gestoppt haben und sich nicht bewegen konnten.

General Nagdi betonte: Die Beziehungen zwischen den Revolutionsgarden und der Regierung des Irans befinden sich im besten Zustand und sind sehr solide. Der Feind muss wissen, dass er im Falle einer Aggression gegen uns einen hohen Preis zahlen wird. Der Feind dachte, er könnte den Iran in drei Tagen unter seine Kontrolle bringen – aber was ist passiert? Jetzt sind sechs Monate vergangen.