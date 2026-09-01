Warnung der lokalen Behörden der Türkei vor den wirtschaftlichen Folgen der Unsicherheit im Schwarzen Meer

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Zeitung „Economim“ berichtet, betonte Kazım Taycı, Vorsitzender des Verbandes der Getreide-, Hülsenfrucht- und Ölsaatenexporteure in Istanbul, dass die Angriffe auf Schiffe im Schwarzen Meer bei einer Fortsetzung zu einem Anstieg der Weltgetreidepreise um 10 bis 12 Prozent führen könnten.

Türkische diplomatische Quellen erklärten am Samstag, dass die Türkei nach dem Treffer auf ein unter der Verwaltung Ankaras stehendes Schiff im Schwarzen Meer und dem Beschuss eines weiteren Schiffes, das zu dessen Abschleppen entsandt worden war, den ukrainischen Botschafter ins Außenministerium einbestellt habe.

Die Ukraine hat es sich zum Ziel gesetzt, Schiffe mit Verbindung zu Russland im Schwarzen Meer anzugreifen, um Druck auf Russland auszuüben.

Russland warnte, dass Moskau auf die feindseligen Handlungen Kiews gegen seine Interessen im Schwarzen Meer nicht untätig bleiben und Gegenmaßnahmen ergreifen werde.