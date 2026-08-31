Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf C-SPAN berichtet, sagte «JD Vance», Vizepräsident der USA, heute, Montag, in Antwort auf eine Journalistenfrage: «Trump hat ein mit künstlicher Intelligenz erstelltes Video veröffentlicht, das die Bombardierung der Insel Khark zeigt. Warum hat er das getan?», behauptete: Trump bringt gerne Dinge in sozialen Medien zum Ausdruck. Er sendet eine Botschaft an die Iraner.

Der US-Vizepräsident fuhr fort: Wir wissen, dass sie weiterhin die kommerzielle Schifffahrt beschiessen. Wir haben immer noch viele Mittel, um zu verhindern, dass Iran auf Handelsschiffe schiesst. Der Präsident will sagen: Hört damit auf, oder ihr werdet mit den Konsequenzen konfrontiert!

In dem Versuch, das Problem der Munitionsknappheit in der Armee seines Landes aufgrund der Aggression gegen den Iran abzuwälzen, behauptete er: Wegen Biden haben wir jetzt Munitionsmangel, nicht wegen eines Krieges mit dem Iran!

Wegen Biden haben wir jetzt Munitionsmangel, nicht wegen eines Krieges mit dem Iran.

Dies, während Trump heute früh am Montag auf seinem Account im sozialen Netzwerk Truth Social ein kurzes Video veröffentlichte, das Bombardierungen, Explosionen und grossflächige Brände auf den Öllagern der Insel Khark zeigt. Die Reaktion des CEO der Nationalen Iranischen Ölgesellschaft auf das mit KI erstellte Video von Trump war: Trumps Tweets sind lächerlich, und die Lage auf Khark ist ruhig und normal.