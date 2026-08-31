Joseph Aoun: Die Stabilität des Libanon ist für die Stabilität der Region und Europas unerlässlich

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf Al-Akhbar berichtet, warnte Joseph Aoun, Präsident des Libanon, bei einem Treffen mit seinem griechischen Kollegen in Athen, dass jegliche Unruhen in seinem Land weitreichende negative Auswirkungen auf die Stabilität der Region und des europäischen Kontinents haben würden.

Joseph Aoun wies auf die Notwendigkeit hin, den Libanon aus der Serie von Krisen herauszuführen, und erklärte, dass es an der Zeit sei, dass der Libanon zur Ruhe komme und internationale Vereinbarungen ohne einseitige Auslegung durch keinerlei Seite umgesetzt würden.

Der libanesische Präsident betonte, dass sein Land und sein Volk des Krieges und der Zerstörung müde seien, und stellte klar: Das Ziel der Verhandlungen mit Israel ist die «Beendigung des Feindseligkeitszustands», und die endgültige Lösung führt nur über den Weg der Diplomatie, nicht des Krieges.

Aoun erklärte nach dem Treffen mit seinem griechischen Kollegen Konstantinos Tasoulas in Athen: Der Libanon habe ein «Rahmenabkommen» unter der Schirmherrschaft und Vermittlung der USA erreicht, und beide Seiten müssten es vollständig und ohne selektive Handhabung umsetzen.

Er bat Griechenland um grösstmögliche Hilfe bei der Sicherstellung der Umsetzung dieses Abkommens und betonte: Es ist an der Zeit, dass der Libanon zur Ruhe und Stabilität gelangt, denn wir sind entschlossen, den Feindseligkeitszustand zu beenden, und wir glauben, dass die Lösung dieser Krise durch Diplomatie und nicht durch Krieg möglich sein wird.

Der libanesische Präsident wies darauf hin, dass die Stabilität seines Landes eine Voraussetzung für die Stabilität in der Region und Europa sei, und warnte: Jegliche Spannungen und Unruhen im Libanon würden weitreichende negative Folgen haben.