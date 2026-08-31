Reaktion der Hashd-al-Shaabi auf die Räumung ihrer Stützpunkte vor dem Hintergrund der Eskalation zwischen den USA und dem Iran

Wie die Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf das Informationsportal der irakischen Hashd al-Shaabi berichtet, bezeichneten mit der Organisation Hashd al-Shaabi des Irak verbundene Quellen die veröffentlichten Nachrichten über die Räumung von Stützpunkten der irakischen Volksmobilisierungskräfte in der Provinz Anbar im Westen des Landes als falsch.

Qasim Muslah, Kommandeur des Kommandos der Anbar-Achse der Hashd-al-Shaabi-Kräfte, wies die veröffentlichten Berichte über die Räumung von Stützpunkten der Hashd-al-Shaabi-Kräfte in dieser Provinz zurück und betonte, dass diese Berichte völlig falsch und unbegründet seien.

Muslah sagte: Die Einheiten des Operationskommandos Anbar führen ihre Sicherheitsaufgaben und ihnen übertragenen Pflichten weiterhin normal und auf höchstem Bereitschaftsniveau aus. Alle Stützpunkte und Einheiten erfüllen ihre Aufgaben gemäss den genehmigten Sicherheitsplänen.

Er wies darauf hin, dass die Sicherheitskräfte ihre Stationierung und die Durchführung ihrer Missionen in ihren Verantwortungsbereichen fortsetzen, und sagte: Die Sicherheitslage ist unter Kontrolle.

Er forderte die Bevölkerung auf, keine Nachrichten oder Informationen aus inoffiziellen Quellen zu verfolgen und sich ausschliesslich auf die von den zuständigen Stellen veröffentlichten Informationen zu verlassen.