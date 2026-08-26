85-prozentiger Rückgang des Schiffsverkehrs von Frachtschiffen in der Straße von Hormus in den letzten sechs Monaten

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, teilte France Presse mit, dass laut Erklärungen des Unternehmens Kepler die durchschnittliche Anzahl der Frachtschiffbewegungen auf 10 Fahrten pro Tag gesunken sei. Dies, obwohl die Zahl vor Beginn der US-Aggression gegen den Iran bei 95 lag.

Laut diesem Bericht bleibt die strategische Straße von Hormus sechs Monate nach Beginn der US-Aggression und der Konfliktverschärfung im Persischen Golf weiterhin gesperrt, was zu einem starken Rückgang des Frachtschiffverkehrs und des Seehandels um 85 Prozent geführt habe.

In dem Bericht heißt es weiter, dass nach der Unterzeichnung des Abkommens zwischen den beiden Seiten in Islamabad mindestens 36 Schiffe täglich diese Passage durchquerten, die Lage jedoch instabil blieb und die Zahl im August auf 15 Schiffe zurückging.

Es ist anzumerken, dass die Islamische Republik Iran, die wiederholt ihre Kontrolle über die Straße von Hormus und deren Übernahme erklärt hat, klargestellt hat, dass Schiffe für eine sichere Durchfahrt durch die Straße von Hormus der von Teheran festgelegten Route folgen müssen.