Wie die Nachrichtenagentur „Abna“ berichtet, verbreitete Donald Trump heute eine verstümmelte und gefälschte Version von Galibafs Äußerungen auf seiner Plattform. Als Reaktion auf diese psychologische Operation schrieb der Parlamentspräsident unter Spott von Trumps Slogan: „Wir machen Amerika wieder hungrig!“ (Make America Hungry Again) und veröffentlichte zusammen mit einem Bild Statistiken auf der Grundlage offizieller Berichte internationaler und angesehener US-amerikanischer Institutionen über den Hunger in der US-Bevölkerung, um die wahre Krise der amerikanischen Gesellschaft aufzuzeigen: 47 Millionen Menschen sind in ganz Amerika von Hunger und Ernährungsunsicherheit betroffen.

Er erklärte, dass jeder 8. US-Bürger mit leerem Tisch zu Bett geht, und stellte klar: 16 Millionen amerikanische Kinder sind Opfer organisierter Armut und der Lebenshaltungskrise geworden, und in allen Städten Amerikas ist Hunger ein Problem.

In einem Teil des Bildes schrieb Galibaf an Trump gerichtet, dass diese Zahlen nicht gefälscht seien, im Gegensatz zu deinen Bluffs und Fake News, und dass du deine Niederlagen gegen den Iran nicht mit Lügen wettmachen könntest!