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Saudi-Arabiens Seeblockade dauert an; Rückgang des Tankerverkehrs im Hafen von Yanbu

22 August 2026 - 11:54
News ID: 1855466
Source: ABNA
Saudi-Arabiens Seeblockade dauert an; Rückgang des Tankerverkehrs im Hafen von Yanbu

Eine Fachpublikation im Bereich maritimer Daten hat auf einen Rückgang des Tankerverkehrs im saudischen Hafen Yanbu hingewiesen .

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, meldete die Fachzeitschrift Lloyd's List, die im Bereich maritimer Daten tätig ist, dass infolge der Seeblockade von Riad durch den Jemen die Präsenz von Tankern im saudischen Hafen Yanbu abgenommen hat .

Die Publikation hatte zuvor bereits berichtet, dass mindestens 11 Tanker in der Nähe des saudischen Hafens Yanbu nach der Ankündigung der Seeblockade durch den Jemen ihre Ortungssysteme abgeschaltet haben .

Lloyd's List warnte weiterhin, dass die Störung der saudischen Ölexportroute durch das Rote Meer das Land dem Risiko aussetzen werde, längere und kostspieligere Routen für den Ölexport nutzen zu müssen .

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