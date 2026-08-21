Laut der Nachrichtenagentur «Abna» veröffentlichte US-Präsident Donald Trump heute, am Freitag, in einem Versuch, einen Teil der weit verbreiteten Unzufriedenheit in seinem Land aufgrund der Folgen der kostspieligen Aggression gegen den Iran auszugleichen, eine Nachricht auf seinem sozialen Medium Truth Social: «Heute habe ich ein Abkommen abgeschlossen, das den Preis für Hackfleisch für Familien amerikanischer Arbeiter erheblich senken wird.»

Der US-Präsident, der versucht, die Sitze der Republikaner bei den bevorstehenden Kongresswahlen zu halten, versprach: «Wie jeder weiss, stiegen während der Präsidentschaft von Biden die Rindfleischpreise am schnellsten, und der Rinderbestand in den USA erreichte den niedrigsten Stand in der Neuzeit. Während wir uns bemühen, die Herden wieder aufzubauen und die Viehzüchter zu unterstützen, werden die USA in den nächsten 90 Tagen die Einfuhr von bis zu 300.000 Tonnen der für Hackfleisch benötigten Produkte zollfrei über die Quote hinaus zulassen.»

Donald Trump behauptete: «Wir haben die Zusage erhalten, dass dieses Fleisch 25 % unter dem aktuellen Marktpreis verkauft wird. Dieses Abkommen wird die Preise für die Amerikaner senken und gleichzeitig die Gelegenheit für den Wiederaufbau der grossen Rinderherde Amerikas bieten.»