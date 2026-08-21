Kongressabgeordneter: Die Trump-Regierung hatte von Tag eins an keine Strategie im Iran-Krieg

Laut der Nachrichtenagentur «Abna» nahm Jason Crow, Kongressabgeordneter und Armeeveteran sowie Mitglied des Streitkräfteausschusses des Repräsentantenhauses, an der Sendung «MS NOW» mit Lawrence O'Donnell teil.

Im Mittelpunkt des Gesprächs standen das Fehlen einer Strategie von US-Präsident Donald Trump zur Beendigung des Krieges mit dem Iran sowie die scharfe Kritik von Jason Crow an der «Inkompetenz» der Trump-Regierung, die Militärangehörige – darunter 5.000 Soldaten auf dem Flugzeugträger «USS Abraham Lincoln» – gefährde.

Der Kongressabgeordnete und US-Armeeveteran sagte dazu: «Von Pete Hegseth (US-Verteidigungsminister) über Scott Bessent (Finanzminister) bis hin zu Donald Trump – niemand hat eine Ahnung, wie dieser Krieg gewonnen werden soll, und von Tag eins an hatten sie keine Strategie.»

Der Demokrat im US-Kongress fügte hinzu: «Wenn das amerikanische Volk nicht weiss, wann der Krieg endet, dann deshalb, weil der Kongress ihm noch kein Ende gesetzt hat.»