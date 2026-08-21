Tadschikistan stellt Antrag auf Import von Erdölprodukten aus dem Iran

Laut der Nachrichtenagentur «Abna» unter Berufung auf die Agentur «Reuters» erklärte das Verkehrsministerium Tadschikistans, dass dieses zentralasiatische Land, da sein traditioneller Lieferant Russland nun selbst mit Treibstoffknappheit zu kämpfen habe, einen Antrag auf Import von 2,5 Millionen Tonnen Öl und Erdölprodukten aus dem Iran gestellt habe.

Das Ministerium teilte in einer Erklärung auf seiner Website mit, dass Tadschikistan 2,55 Millionen Tonnen Treibstoff angefordert habe, darunter 2 Millionen Tonnen Rohöl, 150.000 Tonnen Benzin, 300.000 Tonnen Diesel und 100.000 Tonnen Flugtreibstoff (Kerosin).

Laut Reuters bezog Tadschikistan traditionell bis zu 80 % seiner Erdölprodukte aus Russland, aber dieses persischsprachige Land hat auch enge kulturelle und sprachliche Verbindungen zum Iran.

In der Erklärung wurde kein konkreter Zeitrahmen für die Lieferungen genannt. In den letzten Monaten war Russland aufgrund von ukrainischen Drohnenangriffen auf seine Ölraffinerien mit Treibstoffknappheit konfrontiert. Um den heimischen Treibstoffmarkt zu stabilisieren, hat Russland Exportverbote für Diesel, Benzin und Flugtreibstoff (Kerosin) verhängt.