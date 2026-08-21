Netanjahus Büro: Erdoğan ist ein «antisemitischer Diktator»

Laut der Nachrichtenagentur «Abna» unter Berufung auf die Nachrichtenagentur «Shihab» erklärte das Büro von Benjamin Netanjahu, dem Premierminister Israels, zu den Luftangriffen dieses Regimes auf Syrien und der Reaktion der Türkei darauf: «Recep Tayyip Erdoğan versucht, seine Aggression gegen Israel über Syrien auszuweiten, und Israel wird das nicht tolerieren.»

In der Erklärung des Büros Netanjahus dazu heißt es: «Erdoğans beschämender Versuch, die politischen und militärischen Führer Israels einzuschüchtern, wird kein Ergebnis bringen. Israel wird sein entschlossenes Vorgehen gegen die Versuche der Türkei, die Region zu destabilisieren, und gegen jede Bedrohung seiner Sicherheit fortsetzen.»