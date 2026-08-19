Warnung des Chefs des Generalstabs der Streitkräfte bezüglich der Unterstützung der aggressiven US-Armee

Wie die Nachrichtenagentur ABNA berichtet, schrieb Generalleutnant Ali Abdollahi, Chef des Generalstabs der Streitkräfte, in seinem Account in den sozialen Medien in einer Warnung an die Länder der Region bezüglich der Unterstützung der aggressiven US-Armee: „Die Länder am südlichen Rand des Persischen Golfs, die in verschiedenen Erklärungen behaupten, dass sie die Nutzung ihrer Territorien durch die USA gegen Iran nicht erlauben, sollten wissen, dass uns nichts verborgen bleibt.“

In der Fortsetzung dieser Botschaft heißt es: „Eine solche Anzahl von Militärflugzeugen, insbesondere von Tankflugzeugen, auf regionalen Stützpunkten ohne das Wissen der Gastgeberländer erscheint unwahrscheinlich.“

Der Chef des Generalstabs der Streitkräfte fügte in seiner Botschaft hinzu: „Wir warnen, dass jede Hilfe und Erleichterung für die aggressive US-Armee als Beteiligung an den US-Militärkräften betrachtet wird.“