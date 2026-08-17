Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, veröffentlichte das US-Zentralkommando (CENTCOM) heute (Dienstag) eine Erklärung, in der es behauptet, bislang die Route von 64 Handelsschiffen im Rahmen des sogenannten „Seeblockade“-Plans geändert zu haben.

Diese terroristische Einrichtung behauptete in ihrer Erklärung weiter, um die Moral ihrer Soldaten gegenüber den iranischen Verteidigungskräften zu stärken: «Wir haben die Route von 64 Handelsschiffen geändert, 3 Schiffe außer Betrieb genommen und 2 weitere Schiffe geentert.»

Zuvor hatte diese terroristische Einrichtung bereits ähnliche Behauptungen aufgestellt.