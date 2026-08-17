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Behauptung des CENTCOM über die Fortsetzung der Seeblockade gegen den Iran

17 August 2026 - 23:50
News ID: 1853684
Source: ABNA
Behauptung des CENTCOM über die Fortsetzung der Seeblockade gegen den Iran

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) behauptete, dass es seit der Wiederaufnahme der Seeblockade gegen Iran die Route von 64 Handelsschiffen geändert habe!

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichtet, veröffentlichte das US-Zentralkommando (CENTCOM) heute (Dienstag) eine Erklärung, in der es behauptet, bislang die Route von 64 Handelsschiffen im Rahmen des sogenannten „Seeblockade“-Plans geändert zu haben.

Diese terroristische Einrichtung behauptete in ihrer Erklärung weiter, um die Moral ihrer Soldaten gegenüber den iranischen Verteidigungskräften zu stärken: «Wir haben die Route von 64 Handelsschiffen geändert, 3 Schiffe außer Betrieb genommen und 2 weitere Schiffe geentert.»

Zuvor hatte diese terroristische Einrichtung bereits ähnliche Behauptungen aufgestellt.

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