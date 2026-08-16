Joe Kent: Bevor eine Katastrophe eintritt, müssen wir aus der Konfrontation mit dem Iran aussteigen

Wie die Agentur ABNA berichtet, veröffentlichte Joe Kent, ehemaliger Direktor des Nationalen Anti-Terror-Zentrums der USA, in Kritik an Washingtons Politik gegenüber dem Iran eine Nachricht auf dem sozialen Netzwerk X, in der er betonte: «Diese Situation zwingt den Präsidenten (Trump), zwischen einem erneuten Hineingezogenwerden in einen Konflikt oder einem Rückzug mit Niederlage zu wählen. Im Jahr 2020 schloss Präsident Trump klugerweise ein Abkommen mit den Taliban, das es unseren Streitkräften erlaubte, im April oder Mai 2021 aus Afghanistan abzuziehen. Als Biden die Macht übernahm, beschloss er, unsere Streitkräfte bis zum 20. Jahrestag der Anschläge vom 11. September in Afghanistan zu belassen; denn er wollte einen symbolischen Abzug ‚zu seinen Bedingungen‘, und es gab keinen anderen wirklichen Grund als die Befriedigung seines eigenen Größenwahns.»

Der ehemalige Direktor des Nationalen Anti-Terror-Zentrums der USA fügte hinzu: «Jetzt sehen wir, dass Präsident Trump sich in Bezug auf den Iran eine ähnliche Falle stellt. Trump weiss, dass dieser Krieg (die illegale Aggression der USA gegen den Iran) keine militärische Lösung hat und die Iraner auch die Diplomatie (begleitet von Drohungen und wiederholten Treulosigkeiten) abgelehnt haben. Präsident Trump hält unsere Streitkräfte im Visier der iranischen Raketen und Drohnen, in der Annahme, wir könnten den Zeitpunkt der Wiederaufnahme des Konflikts kontrollieren. Biden dachte ebenfalls, er könne die Taliban davon abhalten, uns in Afghanistan anzugreifen, bis er sein gewünschtes Ergebnis erzielt habe, und liess dabei unsere Streitkräfte in Afghanistan in Gefahr. Die Taliban hielten ihre Verpflichtungen nicht ein; in der Folge verloren wir 13 unserer besten Kämpfer und waren gezwungen, mit Verlusten und Demütigung aus einem Krieg abzuziehen, dessen Beendigung wir ein Jahr zuvor beschlossen hatten.»

Joe Kent fügte dann hinzu: «Präsident Trump sollte über Bidens falschen Stolz im Jahr 2021 nachdenken und darüber, wie wir jetzt die gleichen Fehler in Bezug auf den Iran wiederholen. Die Streitkräfte im Visier des Iran zu halten, gibt ihnen die Oberhand und kann uns wieder zu ihren Bedingungen in den Krieg ziehen. Jetzt ist es an der Zeit, aus dieser Situation auszusteigen, bevor eine Katastrophe eintritt. In dieser Situation zu verharren, bringt keinen Sieg; also steigen Sie jetzt aus, vermeiden Sie die Falle und definieren Sie die Spielregeln neu.»