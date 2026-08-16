Scharfe Warnung eines Mitglieds des Obersten Politischen Rates des Jemen an Riad

Wie die Agentur ABNA unter Berufung auf Al-Masirah berichtet, warnte Abdulaziz bin Habtur, Mitglied des Obersten Politischen Rates des Jemen, vor der Fortsetzung militärischer Aktivitäten und Versuchen, neue Gleichungen im Land durchzusetzen, und erklärte, dass jede Handlung in diese Richtung mit der notwendigen Reaktion zum Schutz Jemens, seiner Sicherheit und Souveränität beantwortet werde.

Bin Habtur bezog sich auf die anhaltenden Aktivitäten Saudi-Arabiens und bezeichnete diese Schritte als Teil eines eskalierenden Prozesses und sagte: «Zuvor wurden bereits wirtschaftlicher und politischer Druck sowie eine strenge Blockade gegen den Jemen verhängt; dies zeigt, dass die Option der Eskalation weiterhin auf dem Tisch liegt.»

Er warnte auch vor Versuchen, den Konflikt durch lokale Kräfte und Gruppen auf jemenitisches Territorium zu verlagern, und betonte: «Der Einsatz dieser Instrumente wird Saudi-Arabien nicht von der Verantwortung für die Folgen solcher Handlungen entbinden.»

Das Mitglied des Obersten Politischen Rates des Jemen stellte klar: «Es kann nicht akzeptiert werden, dass die Gebiete Jemens zu einem offenen Feld für Auseinandersetzungen und Konfrontationen werden, während das Territorium und die Interessen Saudi-Arabiens von den Folgen dieser Konfrontation verschont bleiben.»