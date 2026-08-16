Agentur ABNA, internationale Redaktion: Fareed Zakaria, bekannter amerikanischer Analyst, beschrieb in einem Artikel für die Washington Post den Iran-Krieg als Beispiel für die «Verschwendung der Glaubwürdigkeit einer Supermacht» und vertritt die Ansicht, dass die Politik von Donald Trump die Verbündeten Amerikas mehr denn je dazu veranlasst, über die Schaffung von von Washington unabhängigen Sicherheitsarrangements nachzudenken.

Zakaria verweist auf das gemeinsame Verteidigungsabkommen von Mekka zwischen Saudi-Arabien, der Türkei und Pakistan und schreibt, dass dieses Abkommen zwischen Ländern zustande gekommen sei, von denen einige in den vergangenen Jahren ernsthafte Rivalen waren. Seiner Ansicht nach ist der wichtige Faktor für die Annäherung dieser Länder das schwindende Vertrauen in Trump und seine Versprechungen.

Dieser amerikanische Autor betont, dass der Iran-Krieg gezeigt habe, wie eine Supermacht ihre Glaubwürdigkeit verschwenden kann. Er verweist auf Trumps wiederholte Äusserungen über die Nähe einer Einigung mit Teheran und schreibt, dass bis Mitte Juni mindestens 38 Mal verkündet worden sei, dass eine Einigung mit dem Iran nahe sei, doch eine iranische Quelle habe kürzlich Reuters mitgeteilt, dass die Gespräche «überhaupt keine Fortschritte gemacht hätten».

Zakaria verweist auch auf Trumps Behauptung der «vollständigen Kontrolle» Amerikas über die Strasse von Hormus und schreibt dagegen, dass laut Schiffsverfolgungsdaten kürzlich nur 14 Schiffe an einem Tag diese Strasse passiert hätten, während diese Zahl vor dem Krieg bei über 130 Schiffen pro Tag lag.

Laut der Washington Post geht das Kernproblem über Trumps Redestil hinaus und betrifft das Herz der amerikanischen Macht – ihre Glaubwürdigkeit. Zakaria ist der Ansicht, dass Amerika in den letzten acht Jahrzehnten neben Flugzeugträgern, F-35-Kampfjets und wirtschaftlicher Macht ein weiteres wichtiges Kapital aufgebaut hat: das Vertrauen der Verbündeten, dass Washingtons Verpflichtungen beständig und verlässlich sind.

Doch seiner Meinung nach zwingt Trumps unberechenbares Verhalten die Verbündeten, statt zu mehr Unterwerfung in Richtung mehr Unabhängigkeit und dem Aufbau von Alternativen zu gehen.