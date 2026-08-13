Ta'eb: Amerikas Versuch eines neuen Übergriffs in der Straße von Hormus gescheitert

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, ist Hodschatoleslam wal-Moslemin Hosein Ta'eb, der neue Leiter der Basij-Organisation, heute Morgen in die heilige Stadt Qom gereist, um sich mit den schiitischen Marja'-Taqlid-Gelehrten und Religionswissenschaftlern zu treffen.

Bei einem Treffen mit Ayatollah Seyyed Ahmad Khatami, Mitglied des Expertenrats für die Führung und interimistischer Freitagsprediger von Teheran, sagte er: «Bei der großartigen Trauerfeier für den Märtyrer-Führer im Irak, mit der breiten Beteiligung des irakischen Volkes, wurde unsere regionale Stärke zur Schau gestellt.»

Er fügte hinzu: «Die Amerikaner sahen die Macht der Islamischen Revolution bei dieser Trauerfeier, und die Iraker erklärten ebenfalls, dass sie nicht gedacht hätten, dass so viele Menschen an dieser Zeremonie teilnehmen würden.»

Der Leiter der Basij-Organisation sagte: «Die Feinde erkannten, dass sie diese Beliebtheit einer Person bei ihrem Volk und den Völkern der Region mit keiner Formel berechnen können, und diese Popularität wurde der Welt gut demonstriert.»

Er erklärte: «Um diese Formeln zu durchbrechen, entfachten sie erneut einen weiteren Krieg in der Straße von Hormus und versuchten einen neuen Übergriff, aber dank Gott scheiterten die Amerikaner, die behaupten, die Iraner hätten weder eine Luftwaffe noch eine Marine, erneut.»

Ta'eb sagte: «Heute sehen Sie, dass die Straße von Hormus unter der Verwaltung und Kontrolle der Islamischen Republik steht, und unser Land setzt seinen Weg in völliger Sicherheit fort.»