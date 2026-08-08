Ein weiterer maritimer Zwischenfall vor der Küste Omans

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die Website der britischen Organisation für maritime Handelsoperationen (UKMTO) berichtet, meldete London heute, Samstag, einen Sicherheitsvorfall 18 Seemeilen östlich von Khasab im Oman.

Laut der Erklärung auf dieser Website wurde eine Meldung über einen Zwischenfall in einer Entfernung von 18 Seemeilen östlich von Khasab (Oman) erhalten.

Auf der Website wurde hinzugefügt: «Eine vertrauenswürdige Quelle berichtete, dass ein Schiff von einem unbekannten Geschoss getroffen wurde und in Brand geriet; das Feuer ist jetzt unter Kontrolle. Es wurden keine Umweltauswirkungen gemeldet, der Zustand des Schiffes und seiner Besatzung wird als sicher gemeldet. Die Behörden untersuchen den Vorfall. Den Schiffen wird empfohlen, mit Vorsicht zu fahren und verdächtige Aktivitäten der UKMTO zu melden.»

Dies geschieht, während die britische Organisation für maritime Handelsoperationen heute Morgen erklärt hatte: «Wir haben eine Meldung über einen Zwischenfall in einer Entfernung von 9 Seemeilen südöstlich des Gebiets Kumzar im Oman erhalten.»